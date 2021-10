Wie hätten Sie's den gern? : Neun Methoden der Kaffeezubereitung

Hamburg/Stuttgart Für die meisten ist ein Morgen ohne ihn undenkbar. Aber, ob per Knopfdruck oder liebevoll in Handarbeit: Damit ein Kaffee wirklich schmeckt, sollte man einiges bei der Zubereitung beachten.

„Es gibt viele Methoden, guten Kaffee zuzubereiten“, meinen Master-Barista Johanna Wechselberger von der „Vienna School of Coffee“ und Tobias Hierl in ihrem „Kaffee-Buch für Anfänger, Profis und Freaks“. Objektive Wertungen gebe es eigentlich nicht, sondern nur persönliche Hitparaden. Denn der einfache Brühaufguss habe genauso Qualitäten wie der ambitionierte Espresso oder Pad-Systeme. Ein Überblick über das Spektrum:

„Entgegen ihres mittlerweile eher angestaubten und qualitativ minderwertigen Images ist die Zubereitung von Kaffee mit der Filterkaffeemaschine eine Möglichkeit, wirklich soliden, guten Kaffee zu produzieren“, meint Emanuel Vonarx, Gründer von „ Earlybird-Coffee “ in Stuttgart und Kaffee-Blogger.

Die Form ist ideal, um eine größere Gästeschar zu bewirten. Wichtig ist, ihn alsbald zu trinken und nicht lange auf der Warmhalteplatte stehen zu lassen. Sonst kippt das Aroma und er wird schnell bitter. Alternativ in eine Thermoskanne umfüllen. Vonarx rät, dass der Mahlgrad so fein wie Speisesalz sein sollte - tendenziell etwas gröber als beim Handfilter, da die Kontaktzeit mit Wasser länger andauert und das Kaffeemehl stärker extrahiert wird. Richtwert: Zwölf Gramm (gehäufter Esslöffel) auf 200 ml Wasser.

- Handfilter: Traditionalisten schwören darauf. Den Papierfilter in dem Handfilter (am besten aus Porzellan) mit heißem Wasser ausspülen, damit er geruchsneutraler wird. Anders als beim Tee sollte jedoch kein kochendes Wasser verwendet werden. „Idealerweise lässt man es auf 92 Grad abkühlen, sonst verbrennt das Wasser die Kaffeearomen und er schmeckt leicht feurig, meist schon rußig“, so Preibisch.