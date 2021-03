Stiftung Warentest : Nur wenige Hähnchenschenkel sind wirklich gut

Berlin Hähnchenschenkel sehen verpackt zwar ähnlich aus - doch die Unterschiede sind gravierend. Einige wenige sind laut Stiftung Warentest gut. Bei vielen anderen sieht man die Gefahr nur unter dem Mikroskop.

Am besten abgeschnitten haben zwei Bio-Produkte. Obwohl die Schenkel von Rewe Bio den Testern am besten schmecken, gewinnen die Hühnerbeine von Biofino in der Gesamtbewertung. Denn: Biofino überzeugt beim Tierwohl. Laut „test“ (Ausgabe April 2021) kann Rewe Bio „sein Engagement für Tier und Mensch in der Lieferkette noch verbessern“.