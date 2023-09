Nutri-Score Einige Lebensmittel gelten ab 2024 als weniger gesund

Tatsächlich ist das Ranking eine französische Erfindung, die mittlerweile nicht nur in Deutschland sondern auch in Spanien, Belgien, Luxemburg, der Schweiz und in den Niederlanden angewendet wird. Es gibt aber keine EU-weite Vorgabe oder Pflicht, sie in den einzelnen Ländern anzuwenden. Anders sieht es mit der Nährwerttabelle aus, die EU-weit seit 2016 auf Verpackungen vorgeschrieben ist.