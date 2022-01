Bunt und gesund? : „Öko-Test“ sieht Rot: Zu viel Zucker in vielen Smoothies

„Öko-Test“ sieht Rot: Zu viel Zucker in vielen Smoothies

Genuss oder Fruchtbombe? In vielen Smoothies steckt zu viel Zucker. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Frankfurt/Main Sie können eine Portion Obst oder Gemüse am Tag ersetzen: Smoothies. Doch nicht alle Fruchtgetränke sind so gesund wie sie aussehen. Manche sind Zuckerbomben, zeigt eine Untersuchung von „Öko-Test“.

In Smoothies stecken oft viele Früchte. Doch einige Fruchtgetränke im Handel haben nur wenig Vitamin C, dafür aber viel Zucker. In manchen stecken Pestizide, zeigt eine Untersuchung der Zeitschrift „Öko-Test“ (02/2022).