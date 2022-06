Nur Tierwohl empfohlen : „Öko-Test“: Top-Noten nur für Bio-Grillwürste

Frankfurt/Main Für die Zeitschrift „Öko-Test“ macht Haltung den Unterschied. Wer Grillwürste mit gutem Gewissen verdrücken will, sollte zu Bio greifen. Denn nur dafür verarbeitete Schweine haben artgerecht gelebt.

Noch vier weitere Würste erhalten ein „gut“

Ärger über Mineralöl, zu viel Salz und Phosphate

Und was hatten die Tester an den anderen 13 Grillwürsten auszusetzen? Sie ärgerten sich über festgestellte Verunreinigungen mit Mineralölbestandteilen in zwölf Fällen. Eine mögliche Quelle für die Einträge könnten laut „Öko-Test“ Schmierstoffe an Maschinen sein, die in der Wurstproduktion eingesetzt werden. Sie können aber auch über Wursthüllen, Gewürze oder Kräuter in die Grillwürste gelangen.