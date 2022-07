Sojabohnenquark : Öko-Tester können fast alle Tofu-Produkte empfehlen

Frankfurt/Main Die Zeitschrift „Öko-Test“ hat sich Naturtofus vorgenommen. 21 von 22 Produkten kommen dabei gut weg. Der Quark aus Sojabohnen punktet mit beinahe tadellosen inneren Werten.

Selten stimmt die Zeitschrift „Öko-Test“ so eine Jubelarie an auf von ihnen getestete Produkte: In ihrem aktuellen Heft (Ausgabe 8/2022) loben die Tester den Tofu über den grünen Klee. Von 22 Naturtofus holen 14 die Bestnote „sehr gut“, sieben weitere schneiden „gut“ ab und ein Tofu ist auch noch befriedigend. 200 Gramm kosten zwischen 90 Cent und 2,49 Euro.