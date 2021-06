Von Generation zu Generation : Omas bester Schoko-Nuss-Kuchen

Berlin Schafft man es, der besten Freundin das streng geheime Familienrezept zu entlocken, sagt sie meist: „Aber nicht weitergeben!“ Nicht so Food-Bloggerin Doreen Hassek. Sie teilt Omas Lieblingsrezept.

An einen geliebten Menschen, an ein schönes Gefühl im Herzen und im Bauch. Und mal ganz ehrlich, Leute: Das sind doch auch die besten Rezepte. Die, die man einer Freundin abschnorrt und die immer so zögerlich unter der Hand weitergegeben werden.

Was diese Rezepte alle gemeinsam haben? Eine Gelinggarantie! Weil tausendfach erprobt und perfektioniert. Von mir bekommt ihr es heute frei Haus geliefert. Also ran an die Rührschüssel und ab damit in den Ofen damit. Schon eine Stunde später ist das kleine Kuchenglück perfekt.