Auf kulinarischer Mission : Omas fast vergessene Rezepte

Berlin Schon mal von Funzelsuppe gehört? Oder Böfflamott? Nein? Dann könnten Sie zu jung dafür sein. Bevor alte Gerichte ganz in Vergessenheit geraten, hat ein Team Rezepte in Seniorenheimen gesammelt.

Um das geballte Fachwissen der Seniorinnen und Senioren zu sichern, organisierten Rehn und Reuters Besuche von ausgezeichneten Köchinnen und Köchen in Altenheimen in elf verschiedenen Regionen des Landes. Ihre Mission: Das Wissen der Großelterngeneration zusammenzutragen, ihre Kenntnisse nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Was also versteckt sich hinter „Böfflamott“? Man ahnt es, es ist die bayerische Variante des „Boeuf á la mode“, einem Rinderschmorbraten - ein Gericht, dass ziemlich viel Zeit braucht. Für das Original wird ein gut abgehangenes Stück Ochsenfleisch benötigt.