Rezept der Woche Perfekt für den Valentinstag: Herz in Flammen

Essen sollte allgemein nie nur zur reinen Nahrungsaufnahme dienen, weil es so viel mehr ist. Wie wäre es denn, wenn man nicht nur buchstäblich, sondern im wahrsten Sinne des Wortes, seinem Lieblingsmenschen das Herz zu Füßen legen könnte? Am besten an meinem Rezept ist, dass man dafür nicht wirklich kochen können muss und es trotzdem so unfassbar lecker ist. Also, auf die Herzen fertig los!