Mit Ziegenkäse oder im Salat Perfekt im Spätsommer: So wirft sich die Feige in Schale

Sie stellt in ihrem Buch „Kroatien“ (Hölker Verlag) ein Rezept vor, mit dem Feigen und Ziegenkäse gemeinsam serviert werden können. Dafür werden zunächst Walnüsse gehackt und in einer Pfanne kurz angebraten. Anschließend wäscht und viertelt man die Feigen, schwenkt sie in erhitzter Butter und träufelt Honig darüber, damit sie karamellisieren. Nun gibt man die Feigen auf einen Teller, verteilt Ziegenkäse und die gerösteten Walnüsse darauf und verfeinert alles mit einer Prise Meersalz. Am Schluss dürfen nach Belieben Kräuter wie Thymian, Salbei oder Rosmarin dazu kommen - dann kann serviert werden.