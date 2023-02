Ernährung : Warum Petersilie Männer scharf macht und für Frauen gefährlich werden kann

Trier/Hamburg Die Petersilie ist Giftpflanze des Jahres 2023. Ihre Blätter sind lecker würzig und gesund. Was viele aber nicht wissen: Für Frauen kann die Petersilie richtig gefährlich werden, während sie bei Männern eine ganz andere Wirkung hat.

Wie kann es sein, dass dieses allgegenwärtige, schmackhafte und dazu angeblich noch so gesunde Gewächs nun zur Giftpflanze des Jahres 2023 gewählt wurde? Was an dieser Pflanze ist denn giftig? Und warum essen sie dann trotzdem alle?

Petersilie: Blätter sind nicht giftig – Problem entsteht nach der Blüte

„Aber auch in diesem Jahr kann ich Sie beruhigen, der Verzehr der Petersilienblätter stellt für Sie keine Gefahr da. Ganz im Gegenteil Petersilie enthält sehr viel Vitamin C und dieses Vitamin ist besonders wichtig, um Erkältungskrankheiten vorzubeugen“, teilt der Leiter des Hamburger Gartens, Helge Masch, mit. Puh! Dann ist ja gut.

Aber was ist dann das Problem? „Die dunkle Seite der Petersilie zeigt sich erst im zweiten Jahr nach der Blüte“, erklärt Masch. Petroselinum crispum – so der wissenschaftliche Name – gehöre nämlich zu den zweijährigen Pflanzen: Im ersten Jahr bilde sie eine grundständige Rosette, aus der sich dann im zweiten Jahr 30 bis 70 Zentimeter hohe Blütenstiele entwickeln, die für die Vase kaum taugen: In Dolden sitzen kleine unscheinbare gelbgrüne Blüten. Und was sich daraus entwickelt, kann für Menschen zum Problem werden. Jedenfalls für Frauen. Denn die Saatkörner – also die Früchte der Petersilie – sind giftig.