Wein-Lexikon : Der Pinot Noir ist einer der begehrtesten Weine der Welt

Er ist ein Rotwein für hohe Ansprüche und wird auch in Deutschland häufig angebaut. Entsprechend gehört der Pinot Noir zu den Weinen im höheren Preissegment.

Wo kommt der Pinot Noir ursprünglich her?

Sein Ursprung liegt in Frankreich in Burgund, er wurde aber von den Mönchen sehr früh nach Deutschland gebracht. Die Rebsorte Spätburgunder oder Pinot Noir zählt zur Burgunderfamilie, erklärt Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut. Karl der Dicke brachte die Sorte 884 an den Bodensee. Im 13. Jahrhundert wurde sie im Rheingau gepflanzt. Im 16. Jahrhundert stand sie vermutlich auch in der Pfalz. Im 18. Jahrhundert soll die Sorte aus dem Burgund an die Ahr gebracht worden sein. Einen Aufschwung erfuhr die Sorte vor 150 Jahren mit der Ausweitung der Sektproduktion, für die man reine Burgunderweinberge anpflanzte. Als Synonyme werden die Begriffe „Pinot Noir" und in Teilen Badens und der Schweiz auch „Klevner“ benutzt.

Wo wird Pinot Noir angebaut?

In Deutschland sind knapp 12.000 Hektar Rebfläche mit der Sorte Spätburgunder bestockt, das entspricht einem Anteil von etwa elf Prozent an der Gesamtrebfläche. Diese Rotweinsorte aus deutschen Landen wird immer beliebter – sowohl beim Winzer, der ihn immer mehr anbaut, als auch beim Verbraucher, der ihn immer mehr kauft. Seit Beginn der 90er-Jahre wuchs die Spätburgunderfläche um mehr als 5000 Hektar an, beschreibt Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut und nennt konkrete Zahlen. Die meisten Reben dieser Sorte stehen in Baden (5176 ha) – mit einem Schwerpunkt am Kaiserstuhl. Daneben zählen die Pfalz (1709 ha), Rheinhessen (1480 ha), Württemberg (1304 ha) sowie der Rheingau (389 ha) und die Ahr (366 ha) zu den wichtigen Anbaugebieten für Spätburgunder. Aber: Pinot Noir wächst auch in Oregon/USA und in Neuseeland.