Roh sind sie beide weiß Populärer Irrtum: Glasnudeln sind keine Reisnudeln

Reisnudeln - egal in welcher Größe - werden aus Reismehl oder Reisstärke und Wasser hergestellt. Da sie mit weißem Reis zubereitet werden, haben sie eine matt-weiße Farbe. Dagegen bestehen Glasnudeln in der Regel aus der Stärke von Mungo- oder Sojabohnen. Die dünnen Fäden erinnern an überlange Spaghetti, aber sie sind deutlich feiner und werden in Nestern verkauft. Im rohen Zustand sind Glasnudeln weiß, aber durch das Garen werden sie fast durchsichtig - eben wie Glas, so die Ernährungsexperten.