Herzhafte Haferflocken Porridge geht nicht nur süß, sondern auch ganz pikant

Pro Portion sollte man mit 40 bis 80 g Haferflocken kalkulieren, raten die Ernährungsexperten. Sie geben auch Tipps, wie sich das pikante Porridge ausbauen lässt. So können auf dem fertigen Brei Zutaten wie gebratene Pilze, Tomaten oder frisches Gemüse wie Zucchini, Aubergine, Möhre und Paprika landen. Das zerkleinerte Gemüse kann direkt in das Porridge wandern oder aber vorher in einer separaten Pfanne gedünstet werden.