Alkoholfrei Danke sagen Power für die Mamas: „Mom“osa, der Muttertagscocktail

Ein weiterer Tipp des Profi-Mixologisten: Bei der Zubereitung des „Mom“osas fängt man am besten mit dem grünen Tee an. Hier ist ihm wichtig, dass dieser bei 70 Grad gekocht wird und nur maximal drei Minuten ziehen darf. Danach wird er mit Zitronengras verfeinert. „Zitronengras am unteren Ende fransig schneiden, bevor es in den grünen Tee eingelegt wird. So können sich die Aromen besser entfalten.“