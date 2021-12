Der Winter kommt : Praktische Tipps zum Start in die Fondue-Saison

Praktische Tipps zum Start in die Fondue-Saison

Deutschland Sie werden eigentlich nur hervorgeholt, wenn es draußen ungemütlich wird. Manchmal nur einmal im Jahr. Deshalb halten Fondue- und Raclette-Geräte nicht ewig. Ein Experte sagt, worauf es ankommt.

Den Frühjahr und Sommer über lagern Fondue- oder Raclette-Geräte in der Regel im Keller. Sollen sie jetzt wieder für gemütliche Abende zum Einsatz kommen, sollte man vor den ganzen Vorbereitungen in der Küche einen Probelauf einplanen. Das rät Christian Kästl vom Tüv Süd. Denn ältere Geräte verlieren unter Umständen nach einigen Jahren an Heizleistung, begründet der Produktexperte.