später lesen Teures Gemüse Preise für Salatgurken in die Höhe geschossen FOTO: Stephan Jansen FOTO: Stephan Jansen Teilen

Twittern

Teilen



Salatgurken sind in Deutschland so teuer wie schon lange nicht mehr. Der durchschnittliche Verbraucherpreis für deutsche Salatgurken hat laut Daten der Agrarmarkt-Informations-Gesellschaft (AMI) in der vergangenen Woche bei 1,14 Euro je Stück gelegen. dpa