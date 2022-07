Wein-Lexikon : Primitivo: Was den „marmeladigen“ Roten aus Apulien auszeichnet

Der Primitivo wird zum größten Teil in Apulien (Süditalien) angebaut. Foto: Getty Images/iStockphoto/stocknshares

Sein Geschmack ist eindrucksvoll, sein Alkoholgehalt ist hoch. Der Primitivo hat es auch in Deutschland unter die besonders beliebten Weine geschafft.

Von Anke Kronemeyer

Beim Primitivo handelt es sich um eine süd-italienische Rotwein-Rebsorte, die vornehmlich in Apulien (Puglia) wächst. Aktuell zählt er zu den Publikumslieblingen in Deutschland. Der Verkauf im Lebensmitteleinzelhandel hat sich in fünf Jahren versechsfacht.

Wie schmeckt ein Primitivo?

Ein Primitivo schmeckt immer sehr dunkel-frucht-betont, ein bisschen „marmeladig“ – dicht, intensiv nach dunkler, reifer Beerenfrucht, aber auch nach Kirschen und Schokolade, erklärt Wein-Experte Klaus Wählen aus Düsseldorf. Der Primitivo hat würzige Pfeffer-Noten und erinnert mit seinem Aroma an Zimt und Nelken. Er wird oft beschrieben als fruchtig, vollmundig und kräftig, hat aber weiche Gerbstoffe und ist samtig am Gaumen. Seine Farbe ist tief-rubinrot, schimmert oft bis ins violette hinein. Primitivo hat oft einen hohen, wenn nicht sogar „tückischen“ Alkoholgehalt, wie es im Wein-Brockhaus steht, aber wenig Säure.

Ist Primitivo ein guter Wein?

Er ist körperreich, wirkt eindrucksvoll durch seine rubin-violette Farbe, hat aber eben viel Alkohol (meist mehr als 14 Volumenprozent), ist üppig-dicht-konzentriert – wem das gefällt, für den ist der Primitivo natürlich ein guter Wein.

Welcher Primitivo ist der beste?

Das muss man differenziert betrachten. Es gibt einen Primitivo, der aus der Region Primitivo di Manduria kommt, der süßlich schmeckt und durch viel Frucht und Alkohol geprägt ist und sich sehr konzentriert präsentiert. Die Weine aus dem nördlichen Teil Gioia del Colle sind hingegen etwas frischer, haben weniger Alkohol, etwas mehr Struktur, sind nicht ganz so fett und marmeladig. Darum ist es hier wie immer die eigene Geschmacksrichtung, die bestimmt, welcher Primitivo „der beste“ ist.

Ist Primitivo ein trockener Wein?

Ja – weil er in der Regel wie ein normaler Rotwein trocken ausgebaut wird. Aber sensorisch wirkt ein Primitivo nie trocken, weil er durch seinen hohen Fruchtextraktanteil und eben den höheren Alkohol leicht süßlich schmeckt, ohne dass er süß ist.

Was isst man zu Primitivo?

Zu diesem etwas schweren Rotwein passen Schmorgerichte, vor allem Wild und sowieso alle Fleischgerichte mit kräftigen dunklen Saucen. Ein italienisches Ossobuco zum Beispiel passt perfekt, man kann ihn aber auch sehr gut zu Gegrilltem, zu deftigen Eintöpfen mit Lamm oder mediterranen Kräutern, zu Sardellen und Oliven und zu Pasta oder Terrinen servieren. Ebenso hält er stand bei orientalischen Speisen, die würzig-scharf sind und in denen Rosinen oder Trockenfrüchte verkocht sind. Ganz generell ist es bei diesem Wein wichtig, dass das Essen kräftig-deftig ist, weil der Wein sonst alles andere „erschlägt“.

Woher kommt der Name Primitivo?

Seinen Namen erhielt der Wein aus Süd-Italien im späten 18. Jahrhundert, nachdem ein Priester in Colle aus einem alten Weinberg mit gemischtem Bestand Reben selektiert hatte, deren Früchte früher reif waren als die anderen. Er nannte sie Primativus/Prima - der Erstreifende. Ganz generell kann in den heißen Regionen nicht so lange gewartet werden, bis die Vollreife erreicht ist, weil die Trauben dann ganz schnell überreif werden.

Wo wird Primitivo angebaut?

Fast ausschließlich in Süd-Italien auf der Halbinsel Salento, am meisten auf knapp 5000 Hektar in der Primitivo di Manduria. Ein wichtiges Anbaugebiet ist aber auch die Region Gioia del Colle mit ihren 125 Hektar. Außerdem wird der Wein noch in Argentinien angebaut.

Welche Historie hat der Primitivo?

Die Rebsorte Primitivo wächst zwar hauptsächlich in Apulien, stammt aber eigentlich aus Kroatien. Im 18. Jahrhundert fand sie den Weg nach Italien. Den Namen trägt sie wegen der frühen Reife (Primativus/Prima – der Erstreifende). Viele Jahre wurde Primitivo als Fass- und Verschnittwein verwendet – bis 1994 festgestellt wurde, dass der Zinfandel, meist in den USA angebaut, und der Primitivo die gleiche DNA haben, also verwandt sind, und beide von der alten kroatischen Sorte Crljenak abstammen. Das „Verwandtschaftsverhältnis“ mit dem Zinfandel schob den Erfolg des italienischen Weins wieder an, manche Winzer aus Italien bieten ihren Primitivo-Wein sogar als Zinfandel an. Heute wird er auf fast 18.000 Hektar angebaut, zu 96 Prozent in Apulien. Seit 2019 ist die Rebsorte aber auch in Sizilien zugelassen – was in Apulien für einen leichten Sturm der Entrüstung gesorgt hat.

Warum ist der Primitivo so beliebt?

Das hat auch etwas mit einer Marketing-Kampagne zu tun. Denn ausgelöst hat den Primitivo-Trend, so steht es im Wirtschafts-Magazin „Wein+Markt“, der Doppio Passo, auf Deutsch Doppelpass. Dabei handelt es sich aber ausschließlich um eine Marke, nicht um ein Herstellungsverfahren. Ein deutsches Weinhandelshaus und ein italienisches Weinhandelsunternehmen hatten im Jahr 2010 die Idee zu einer Kampagne unter diesem Titel, um den Primitivo-Verkauf anzukurbeln und präsentierten ihn in zwei Ausstattungen: für den Handel in einer schlanken Bordeauxflasche, für die Gastronomie in einer bauchigen, schweren Flasche, die mit Goldelementen verziert war. Die Kampagne war ein Erfolg, heute werden 22 Millionen Flaschen von Primitivo verkauft, so das Wirtschaftsmagazin.

Was kostet ein Primitivo?

Da die meisten Primitivos im Discounter oder anderen Lebensmittelläden verkauft werden, liegt er meistens unter zehn Euro, wird für ungefähr fünf bis acht Euro angeboten. Die Weine in Supermärkten müssen aber nicht schlecht sein, sondern erreichten bei vielen Blind-Verkostungen oft sehr hohe Bewertungen.

Wer trinkt den meisten Primitivo?