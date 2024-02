Vorsicht Produktrückruf bei Rewe: Diese Produkte sind betroffen

Die Aerzener Brot und Kuchen GmbH ruft das Brot "Rewe Bio - Das Pure" in der 300-Gramm-Packung zurück. Betroffen ist Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 24.07.2024 und der Chargennummer 15120244. Grund für den Rückruf ist eine Falschetikettierung des Artikels. In dem Produkt sind Karotten und Walnüsse enthalten, die in der Zutatenliste nicht deklariert sind. Walnussallergikern wird vom Verzehr dringend abgeraten.