„Wein-Tüv“ Unterfranken : Prüfer schwenken seit 50 Jahren ehrenamtlich das Glas

Silvaner, Rotling, Domina und Co: Die amtlichen Wein-Prüfer von Unterfranken beurteilen seit 50 Jahren die bayerischen Weine. Foto: Nicolas Rupp/Regierung von Unterfranken/dpa

Würzburg Ob Spätburgunder, Müller-Thurgau oder Blauer Silvaner: Bayerns Weine werden seit 50 Jahren in Würzburg amtlich geprüft. Riechen, schmecken, ausspucken, heißt es in der Regel für die Tester.

Muffig oder fruchtig, animalisch oder angenehm? Die Wein-Prüfer der Regierung von Unterfranken haben in den vergangenen 50 Jahren so viel Wein probiert, dass die Menge Unterfrankens größten Stausee, den Ellertshäuser See bei Stadtlauringen, füllen könnte.