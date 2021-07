Ab in die Kiste : Regionales Gemüse und Obst von Landwirten

Rohlack Paprika und Zucchini aus dem Umland, dazu Kartoffeln, Eier, Fleisch und Wurst - Spargel in der Saison sowieso. Der Tisch wird reich gedeckt, der Bedarf ist groß.

Doch nicht jeder Landwirt will den Verkauf seiner Produkte selbst in die Hand nehmen: Statt online Tomaten und Kartoffeln an den Mann zu bringen oder selbst auf dem Wochenmarkt am Kollwitzplatz in Berlin zu stehen, ist ihnen der Platz auf dem Feld bei jedem Wetter am liebsten. Robert Schultz, Geschäftsführer der Berliner Firma Obergudt, versteht sich als Mittler. „Es gibt einen Riesenbedarf bei den Landwirten, Handel und Vermarktung in andere Hände zu geben“, erklärt er. „Bauern sagen vorher an, was sie für die Woche liefern können. Der Kunde äußert seine Wünsche.“ Nach einem Algorithmus erhält der Kunde dann einmal in der Woche einen Vorschlag - der aber noch angepasst werden kann.