Rezept für Bierbrownies mit Pflaumen

Die Mischung klingt erstmal merkwürdig: Bierbrownies. Doch das Rezept des neuseeländischen Koches Martin Bosley, das Stephen Beaumont in seinem Buch „Bier: Kochen, Kombinieren, Genießen“ vorstellt, hat es in sich. dpa

Kategorie: Dessert

Zutaten für 12 Brownies:

75 ml kräftiges, dunkles Bier belgischer Brauart

250 g extrafeiner Zucker

250 g entsteinte Soft-Dörr-Pflaumen, grob gehackt

200 g Butter

250 g dunkle Schokolade

3 große Eier

1 Eigelb

60 g Mehl

55 g Kakaopulver

1 TL Backpulver

Zubereitung:

1. Den Ofen auf 180 Grad Celsius (Gasherd Stufe 4) vorheizen. Eine rechteckige Form (Seitenlänge etwa 20 Zentimeter) einfetten und mit Backpapier auslegen.

2. Die Dörrpflaumen halbieren, in eine Schüssel geben, mit Bier übergießen und 30 Minuten quellen lassen.

3. In einer Schüssel Butter und Zucker mit dem Schneebesen schaumig aufschlagen und beiseitestellen.

4. Schokolade in eine Metallschüssel auf einem Topf mit siedendem Wasser bröckeln (alternativ in einen Wasserbadtopf) und schmelzen lassen. Dabei nicht umrühren, aber darauf achten, dass die Masse nicht kocht und kein Wasser in die Schokolade gerät. Sobald die Schokolade geschmolzen ist, den Topf vom Herd nehmen.

5. Die Eier in eine Rührschüssel aufschlagen und zusammen mit dem Extra-Eigelb sanft verquirlen.

6. In eine andere Schüssel das Mehl mit dem Kakaopulver und Backpulver sieben und vermischen.

7. Die verquirlten Eier zum schaumigen Butter-Zucker-Gemisch geben und mit einem Schneebesen die geschmolzene Schokolade unterrühren.

8. Die Pflaumen abgießen, ausdrücken und ebenfalls in die Schüssel geben. Dann vorsichtig das Mehl unterheben. Dabei nicht zu kräftig rühren, da die Brownies sonst flach bleiben, weil der Teig zu dicht wird.

9. Den Teig in die vorbereitete Backform geben und 30 Minuten lang im Ofen backen.

10. Aus dem Ofen nehmen, abkühlen lassen und in zwölf Quadrate schneiden.

Literatur:

Stephen Beaumont: Bier: Kochen, Kombinieren, Genießen. Prestel Verlag 2016, 224 Seiten, 29,95 Euro, ISBN-13: 9783791382869