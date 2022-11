Hähnchen-Curry : Rezept für Chicken Tikka: Auf die Masala kommt es an

Rezept für Chicken Tikka: Auf die Masala kommt es an

Köln Ein Hähnchen-Curry braucht eine geniale Masala-Soße. Egal, ob sie von Briten oder Indern kreiert wurde, für Food-Bloggerin Julia Uehren ist die Hauptsache, dass sie fruchtig und sahnig schmeckt.

Der Ursprung dieses Gerichts stammt unnachahmlich aus Indien, daran lässt das intensive Aroma der vielen Gewürze keinen Zweifel. Allerdings sei die Masala-Soße in Großbritannien erfunden worden, weil die Briten ihr Fleisch am liebsten mit viel Bratensoße essen. Der damalige Außenminister Robin Cook soll das Gericht gar mal als britisches Nationalgericht bezeichnet haben.

Wie dem auch sei: Die Soße steht dem Tikka Masala auf jeden Fall hervorragend, weil das Hähnchenbrustfilet so auf keinen Fall trocken schmecken kann. Die Tomatensoße bringt stattdessen eine fruchtige Note in das Gericht. Und die gehörige Portion Sahne lässt das Curry auch noch wunderbar rund schmecken.

1. Das Fleisch zum Marinieren (am besten am Vortag!) waschen, mit Küchenpapier trockentupfen und in ca. 1-2 cm große Stücke schneiden.