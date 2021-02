Kreative Gewürzmischung : Rezept für Fladenbrot mit karamellisierter Roter Bete

Hamburg Hat sich bei Ihnen die Liebe zu bestimmten Lebensmitteln erst entwickelt? So geht es auch Food-Blogger Manfred Zimmer. Einst verschmäht, erfährt bei ihm Rote Bete heute ganz besondere Wertschätzung.

Als Kind war ich kein Freund von Roter Bete. Ich kannte sie nur in der weich gekochten und eingelegten Variante, die mit ihrem Saft die Kartoffeln, das Spiegelei oder was sich sonst so auf dem Teller befand, verfärbte. Außerdem konnte ich dem säuerlichen Geschmack nichts abgewinnen.