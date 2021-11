Vegetarisches aus dem Ofen : Rezept für marokkanischen Süßkartoffelsalat mit Rauchpaprika

Berlin Für den herzhaften Salat lässt Food-Bloggerin Doreen Hassek die Süßkartoffeln nicht kochen, sondern im Ofen backen. Orangenschalen und Kreuzkümmel sorgen für eine herrlich orientalische Note.

Ich glaube, es liegt an dieser komischen Formulierung, die viele - auch mich - schnell in so eine bockige Abwehrhaltung bringt: „Öfter mal auf Fleisch verzichten“. Ich verzichte doch gar nicht! Nur weil ich nicht jeden Tag Nudeln esse, heißt es ja nicht, dass ich darauf verzichte.