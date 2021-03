Einfach aber nicht einfallslos : Rezept für Ofengemüse in Filoteigförmchen mit Rotweinsoße

Rezept für Ofengemüse in Filoteigförmchen mit Rotweinsoße

Ofengemüse ist in ein knuspriges Teigförmchen eingebettet: Der Clou ist die Rotweinsoße, die am Schluss darüber gegeben wird. Foto: Manfred Zimmer/herrgruenkocht.de/dpa-tmn

Hamburg In chaotischen Zeiten kocht Food-Blogger Manfred Zimmer gerne etwas mit einfachen Zutaten. Geschmacklich müssen sie aber krachen - wie sein Gemüse im Filoteig und Rotweinsoße.

In einer manchmal unübersichtlichen Welt entwickeln Menschen sehr unterschiedliche Strategien, um wieder alles in Balance zu bringen. Manche räumen auf oder putzen die Fenster. Ich koche dann meist mit einfachen Zutaten, die direkt aus der Erde kommen.

„Einfach“ heißt allerdings nicht einfallslos. Auch aus einem Bund Suppengemüse kann man viele wunderbare Gerichte zaubern. Ich habe mich diesmal für Möhren, Lauchzwiebeln und Champignons entschieden. Und weil Ostern nicht mehr weit ist, denke ich an etwas Festliches. Die Wohnung, das Haus soll nach Rotwein duften, nach Rosmarin und ein paar leichten Aromafäden von schwarzem Pfeffer. Das im Ofen geschmorte Gemüse eingebettet in fragile Filoteig-Förmchen, die unter dem Messer zersplittern und sich mit der Rotweinsoße verbinden. Voilà.

2. Jeweils zwei zweilagige Quadrate versetzt übereinanderlegen, so dass Sie pro Förmchen 8 Ecken haben. 4 Mulden des Muffinblechs mit Butter einfetten. In diese jeweils eines der Teigquadrate legen und alles nach unten drücken, so dass ein Förmchen entsteht.