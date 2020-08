Indien trifft Pasta : Rezept für Pasta mit Meatballs in Tomatensoße

Rezept für Pasta mit Meatballs in Tomatensoße

Berlin Wie man in einen Klassiker überraschende Geschmacksnoten zaubert, zeigt Food-Bloggerin Mareike Pucka. Das Geheimnis ihrer köstlichen Hackbällchen sind Pistazien und ein indisches Gewürz.

Um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, sind die Hackbällchen in diesem Rezept indisch angehaucht. Sie wurden gewürzt mit Garam Masala und leckeren Pistazien. So richtiges Soulfood.

1. Die Toastbrotscheiben in Wasser einweichen.

2. Hackfleisch, gewürfelte Zwiebel, Ei, geriebenen Bergkäse, gehackte Pistazien, Petersilie, Garam Masala und Paprikapulver in eine Schüssel geben und gut vermengen.

6. Aus der Hackmasse kleine Hackbällchen formen und in der Pfanne mit dem erhitzen Öl goldbraun anbraten.

7. Die Hackbällchen aus der Pfanne nehmen, die Zwiebel und den Knoblauch in feine Würfel schneiden und im Fett der Hackbällchen anbraten.

9. Entweder in der Pfanne (wenn sie ofenfest ist) in den vorgeheizten Ofen geben oder alles in eine Auflaufform füllen, mit dem Bergkäse bestreuen und im vorgeheizten Backofen ca. 15 Minuten goldbraun überbacken.