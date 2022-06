Nicht in die Tonne : Rezept für Pesto aus Radieschen-Grün

Berlin Radieschen aus dem eigenen Garten - darauf hatte sich Food-Bloggerin Doreen Hassek gefreut. Ernten konnte sie aber nur das Grün. Zu einem Pesto püriert, wertet das Kraut aber jede Stulle auf.

Auch dieses Jahr bin ich wieder als Kleingärtner am Start. Nur das mit den Radieschen ist irgendwie in die Hose gegangen. Gut, wenn man dann aus der Not eine Tugend machen kann und sich dadurch ganz neue Inspirationen eröffnen.

Jetzt war das Kraut aber so üppig und saftig, dass es einfach zu schade zum Wegwerfen war. Also habe ich kurzerhand ein Pesto daraus gezaubert - so lecker und so schnell gemacht.