Für die Brotbox : Rezept für Pizzaschnecken und Melonenspieße

Hamburg Als Eltern selbst zur Schule gegangen sind, haben sie selten kreative Inhalte in ihrer Brotbox vorgefunden. Food-Blogger Manfred Zimmer weiß dagegen, wie man kleine und große Kinder überraschen kann.

Eine Brotbox mit gesunden Leckereien kann einen über einen ganzen Schul- oder Arbeitstag hinwegtragen. Egal was an Unwegsamkeiten auf einen zukommt, mit dem Gedanken an ein herzhaftes Pausenbrot und zusätzlich etwas Obst oder Süßigkeiten, wird man alles bestehen.