Rezept für Selleriesuppe mit Winter-Gewürz

Für die kalte Jahreszeit gibt es ja kaum etwas Besseres als eine wärmende Suppe. Am liebsten mag ich Cremesuppen. Soulfood halt. Diese Selleriesuppe hat es mir zunächst angetan, weil ich die Idee so hübsch finde, sie in der Knolle zu servieren. Von Julia Uehren, dpa