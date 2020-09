Schwammerlzeit : Rezept für Serviettenknödel mit Pilzragout

Köln Frische Pilze in einer sämigen Soße - was kann es Besseres geben? Food-Bloggerin Julia Uehren wählt dafür Kräuterseitlinge als Basis. Das Ganze serviert sie mit selbst gemachten Knödeln.

So langsam startet die Pilz-Saison. Ein vorzügliches Gericht, um frische Pilze zu genießen, ist ein Ragout. Der aus dem französischen stammende Begriff bedeutet so viel wie „den Gaumen reizen“ - meist in Form von gewürfelten, geschmorten Zutaten, die in einer sämig-würzigen Soße serviert werden.