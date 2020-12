Kräftig-aromatisch : Rezept für Weinsuppe mit Zimtcroûtons

Köln Ein Hauch Sommer in den Wintermonaten - wer braucht das nicht? Food-Bloggerin Julia Uehren lässt sich dafür von der Südtiroler Küche anregen und kocht eine herrliche Weinsuppe mit zimtigen Croûtons.

Die hellgelb-grüne Farbe des Weißburgunders erinnert mich an Sonnenstrahlen und die grünen Bergwiesen in Südtirol, beim Geschmack muss ich an die Obstgärten der Region denken. Die Zimtcroûtons sind dagegen natürlich unverkennbar ein Winterbote. Für die habe ich Toastbrot gewürfelt und in Butter knusprig angebraten. Die noch heißen Brotwürfel habe ich mit etwas Zimt, Zucker und Salz gewürzt.