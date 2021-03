Ruckzuck-Gericht : Rezept für Zucchini-Hackfleisch-Topf

Berlin Für Food-Bloggerin Doreen Hassek müssen es nicht immer nur raffinierte und aufwendige Menüs sein. Denn manchmal muss es schnell gehen. Dann ist ein Ruckzuck-Gericht gefragt. Und so geht es.

Zucchini, Zwiebeln, Knoblauch, Reis und Tomaten aus der Dose sind sozusagen Standard. Im Kühlschrank finden sich noch 500 Gramm Gehacktes und Fetakäse. Der Keller gibt dazu Tomatensaft her. Na bitte, da lässt sich doch was draus machen! Und soll ich Ihnen was verraten? Dieses Rezept hat sich zu einem wahren Familien-Lieblingsrezept gemausert. So einfach ist das manchmal. Und so gut.