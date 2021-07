Für den Grillabend : Rezept für Zucchiniröllchen mit Serranoschinken

Berlin Bei Food-Bloggerin Doreen Hassek gehören kleine gefüllte Zucchiniröllchen zu jedem Grillabend dazu. Doch neu ist, dass die Hobbygärtnerin die Zucchini jetzt auch selbst von ihrem Hochbeet erntet.

In diesem Jahr will ich es wissen! Der Garten wurde auf Links gedreht, mein Mann musste mir wunderschöne Hochbeete bauen und ich bin unter die Gemüsegärtner gegangen. Yes! Das ist ja so spannend, dem eigenen Gemüse beim Wachsen zuzusehen. Jeden Morgen, wenn ich die Beete inspiziere, kommt es mir vor, als hätte sich über Nacht wieder richtig was getan. Ich bin ja so gespannt und so ungeduldig.