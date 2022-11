Rückruf : Discounter warnt vor Gesundheitsgefahr durch Reis - Schimmelpilzgifte im Produkt vermutet

Wer diesen Reis zu Hause im Schrank hat, sollte ihn nicht mehr essen. Der Hersteller erklärt, dass sich ein sehr bedenklicher Inhaltsstoff darin befinden kann.

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit informierte am 15. November über einen Produktrückruf beim Discounter Penny. Betroffen ist das Produkt „Taste of Asia - Basmati Reis“ in der 1-Kilogramm-Packung. Der Reis wurde durch die Firma Van Sillevoldt Rijst B.V. in Verkehr gebracht.