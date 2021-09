Auch vegane Optionen : Sahne, Senf und Pflanzenmilch: Panieren geht auch ohne Ei

Bonn Ein veganer Lebensstil oder eine Allergie - beides Gründe, kein Ei zu essen. Doch wie paniert man dann Fischfilet und Schnitzel oder Tofu und Gemüse? Diese Alternativen gibt es.

In Mehl wenden, in verquirltes Ei tauchen und in Semmelbröseln wälzen - so läuft das klassische Panieren ab. Ohne Ei haftet die knusprige Hülle nicht? Folgende Varianten empfiehlt das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE). So können gesalzene Milch, Sahne, Kondensmilch oder Joghurt das Ei ersetzen. Auch Senf funktioniert gut.