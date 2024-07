Grünes aus der Tüte Salatmischung im Beutel: Warum „vorgewaschen“ nicht zählt

Denn wer Salatblätter, Weißkohl oder Karotten schneidet, zerstört die Zellstruktur an den Schnittkanten und Zellsaft tritt aus. In Verbindung mit der hohen Luftfeuchtigkeit in der Verpackung können sich so Krankheitserreger wie Salmonellen und Noro-Viren leicht vermehren. „Mit dem Waschen kann man eventuell vorhandene Krankheitskeime am effektivsten entfernen“, sagt Verbraucherschützerin Daniela Krehl.