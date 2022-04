Vorsichtsmaßnahme : Salmonellen-Fälle kurz vor Ostern: Ferrero ruft „Kinder“-Produkte zurück

Frankfurt/Main In einigen Überraschungseiern des Herstellers Ferrero wurden Salmonellen festgestellt. Gerade zur Osterzeit sind die Süßigkeiten sehr beliebt. Nun muss das Unternehmen die Eier zurückrufen.

Etwa 63 Menschen in Großbritannien, vor allem kleine Kinder, waren an einer Salmonellen-Infektion erkrankt, wie die Nachrichtenagentur PA zuvor meldete. Auch in Deutschland, Frankreich, Schweden und anderen europäischen Ländern soll es demnach einige Infektionen gegeben haben. In Frankreich gab es den Gesundheitsbehörden in Paris zufolge ebenfalls einen Rückruf.