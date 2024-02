Mutprobe auf TikTok Verbraucherschützer warnen vor neuer Salt Chip Challenge – zu gefährlich?

Der Hersteller erklärt auf seiner Homepage hingegen: „Der Salt Chip hat keine negativen gesundheitlichen Auswirkungen.“ Es kommt wohl ganz darauf an, was man mit gesundheitlichen Auswirkungen meint. Der Hersteller informiert zumindest ausdrücklich darüber, dass der Chip nicht von Personen unter 16 Jahren gegessen werden darf. Die Verbraucherzentrale warnt ganz besonders davor, dieses Produkt in die Hände von Kleinkindern zu geben. Für einen Dreijährigen könnte eine Menge Salz, wie sie in drei Chips steckt, bereits lebensbedrohlich werden.