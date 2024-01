Außen schwarz, innen weiß Salz kann den Schwarzen Rettich entschärfen

Sie erklärt sich das Comeback des Winterrettichs so: „Die Leute suchen gern immer nach etwas Neuem, was sie auf den Tisch bringen können. Und so hat man sich plötzlich wieder an den Schwarzen Rettich erinnert.“ Für Daniela Krehl sieht in ihm sogar ein tolles regionales Superfood. „Schwarzer Rettich hat extrem viele Nährstoffe, vor allem einen hohen Gehalt an Vitamin C und scharfen Senfölen, die auch krebsvorbeugend wirken sollen.“