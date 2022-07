Wein-Lexikon : Scheurebe: Der „Easy-Drinking-Wein“ feierte in jüngster Zeit ein Revival

Dieser Weißwein erlebt gerade eine Renaissance. Vor allem jüngere Weintrinker schätzen diesen gefälligen und sehr aromatischen leichten duftigen Wein, der toll zur asiatischen Küche passt.

Was ist eine Scheurebe?

Bei der Scheurebe handelt es sich um eine Rebsorte, die aus Riesling und der Bukettrebe gezüchtet wurde. Diese Neuzüchtung gelang während des 1. Weltkriegs im Jahr 1916 dem Rebenzüchter Georg Scheu in der damaligen Landesanstalt für Rebenzüchtung in Alzey. Sie hatte lange keinen eigenen Namen und war bis Ende 1945 unter dem Namen „Dr.-Wagner-Rebe“ und danach unter „S 88“ oder „Sämling 88“ bekannt. Erst später wurde sie nach ihrem Züchter benannt. In den 50er-Jahren kam der erste große Erfolg für die Scheurebe, als viele Winzer sie lieblich ausbauten. Ein großes Revival entstand, als die Rebe 100 Jahre alt wurde und ganze Partys unter dem Motto „Scheurebe“ stattfanden, aber auch viele, vor allem junge Winzer, ihre eigene, neue Interpretation des „alten“ Weins zeigten.

Wie schmeckt eine Scheurebe?

Bei der Scheurebe handelt es sich um einen Bukettwein. Mit Bukett oder Bouquet bezeichnet man den charakteristischen Duft von Wein im Glas. Im Französischen bedeutet Bouquet auch „Blumenstrauß" – das Bouquet der Weine ähnelt dem Duft der Blumen, könnte man übersetzen. Im Fall der Scheurebe bedeutet es, dass sie ein intensives Aroma, einen schönen Duft hat, dass sie nach Maracuja, Cassis, schwarzer Johannisbeere und Mango schmeckt, dass sie eine schöne erfrischende Fruchtsäure hat. Wurde eine Scheurebe edelsüß als Trockenbeerenauslese ausgebaut, ist sie nicht nur lange haltbar, sondern zeigt nach vielen Jahren ein beeindruckendes Pfirsicharoma oder Rosenduft, so Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut. Weine von der Scheurebe werden vielfach als Prädikatswein angeboten, wobei die Geschmacksrichtungen „lieblich“ und „süß“ in diesem Fall bedeutender als bei anderen Rebsorten sind. Eine Scheurebe ist je nach Qualität blassgelb, strohgelb oder intensiv goldgelb.

Ist Scheurebe ein trockener Wein?

Ist Scheurebe ein guter Wein?

Scheurebe ist auf jeden Fall ein guter Wein, vor allem, weil sie etwas Besonderes ist. Viele junge Leute lieben die Scheurebe, weil sie mit ihrem Duft einen wahren Strauß an Aromen bietet, weil es ein Easy-Drinking-Wein ist, den man unkompliziert in der Clique genießen kann und der jedem schmeckt.

Was kostet Scheurebe-Wein?

Wie wird Scheurebe getrunken?

Welches Essen passt zur Scheurebe?

Wo wächst die Scheurebe?

Von rund 1417 Hektar Rebland, das aktuell mit Scheurebe bestockt ist, liegen 698 Hektar in Rheinhessen, etwa 334 in der Pfalz, 178 in Franken und 103 Hektar an der Nahe. Der Flächenanteil an der deutschen Rebfläche liegt derzeit bei 1,4 Prozent. Rund um Alzey befinden sich die meisten Scheurebe-Weinstöcke. Dort wird auch jedes Jahr der Scheurebe-Preis verliehen, wenn Experten zu einer Scheurebe-Verkostung zusammenkommen und vom Sekt bis zum edelsüßen Wein die beste Scheurebe auszeichnen.