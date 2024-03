Damit's nicht bitter wird Schnittlauch mit Küchenschere statt Messer schneiden

Wer frischen Schnittlauch nach dem Kauf erst am nächsten Tag oder zwei bis drei Tage später verbraucht, kann ihn einfach in ein Glas Wasser stellen. Schnittlauch eignet sich aber auch gut zum Einfrieren: Dazu die Blätter in Röllchen schneiden und mit oder ohne Wasser in einem Eiswürfelbehälter einfrieren. Kurz vor Ende der Garzeit oder vor dem Servieren wird das Grün dann aufs Gericht gegeben.