Wein-Lexikon : Der Silvaner ist der Alleskönner unter den Frankenweinen

Der Silvaner wird nicht nur in Franken angebaut, ist mit dieser Region aber besonders verbunden. Foto: dpa/Daniel Karmann

Er ist ein Aushängeschild der Frankenweine, ist aber auch weit über diese Region hinaus beliebt. Der Silvaner hat in Deutschland sogar in einem anderen Anbaugebiet die größten Flächen für sich gewonnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anke Kronemeyer

Der Silvaner gilt aktuell als ein moderner, schlanker Weißwein – einer, der sich als Solo-Wein eignet, aber auch ein idealer Essensbegleiter ist und als Alternative zu Grau- und Weißburgunder eine gewichtige Rolle spielt. Seine Heimat ist Franken, dort wird er traditionell, aber nicht nur, im Bocksbeutel abgefüllt.

Was ist Silvaner für ein Wein?

Er gilt als ein charismatischer Alleskönner, sagt Silvaner-Expertin Romana Echensperger, Sommelière und Master of Wine. Sie kennt alle Facetten des Silvaners: „Mal hat man einen spritzig-leichten Sommerwein in der Flasche, mal ein opulentes großes Gewächs Spätlese im Bocksbeutel, oder man schmeckt langanhaltende Edelsüße.“

Wie schmeckt Silvaner?

Charakteristisch für Silvaner-Weine ist ein feiner Duft, der an Kräuter oder auch Stachelbeeren erinnert und manchmal vom Aroma frischen Heus begleitet wird. Es sind in der Regel leichte Weine mit dezent-duftigem Aroma, die nicht zuletzt wegen ihrer milden Säure sehr geschätzt sind. Wenn die Winzer ihre Silvaner-Reben im Weinberg qualifizieren, bringt das geschliffene und elegante Tropfen in höheren Prädikats­stufen hervor, die nicht nur zu Spargel und Fisch sehr gut passen. Auf schweren Böden kann sich der Silvaner zu einem körperreichen Wein entwickeln, der Opulenz und den Duft von reifen Birnen mitbringt und so auch als Begleiter zu gehaltvolleren Speisen harmoniert. Also hängt die Sensorik des Silvaners ganz davon ab, wo er gewachsen ist und welchen Anbaustil der jeweilige Winzer pflegt, so Echensperger.

Ist Silvaner trocken?

Ein Silvaner kann trocken sei – eben je nachdem, wie er angebaut wurde. Er kann aber auch erdige Töne mit zarten fruchtigen Aromen und eine milde Säure haben. Es gibt Silvaner in vielen Facetten. Entscheidend sind zum einen das Terroir, auf dem er gewachsen ist, aber auch der Ausbaustil des Winzers.

Wie wird Silvaner getrunken?

Die beste Temperatur, um Weißwein generell zu trinken, liegt bei ungefähr zehn Grad. Zu warme Weißweine verlieren ihre typischen Fruchtnoten, man vermisst dann die Frische. Aber ist ein Weißwein wie eben der Silvaner zu kalt, schmeckt man mehr Gerbstoffe und Säure heraus. Silvaner kann man jung trinken, serviert wird er in einem normalen Weißweinglas. Kleiner Tipp für Franken-Weine: Der Bocksbeutel kühlt am besten in einem speziellen Plexiglas-Behälter, in den die bauchige Flasche perfekt hineinpasst. So kann man ihn mit hinaus zum Picknick oder auf die Terrasse nehmen.

Welcher Silvaner ist der beste?

Da es so viele Ausbaustile bei Silvaner gibt und der Silvaner ein Wein mit vielen Facetten ist, kann es hier keine klare Antwort geben. Man kann nur immer wieder ausprobieren, verkosten, mal einen frischen Silvaner vom aktuellen Jahrgang trinken, den vergleichen mit einem vielleicht vier Jahre alten Silvaner. So kann man selbst herausfinden, welcher der persönlich beste Silvaner ist. Die besten Silvaner kommen sicherlich aus Franken, aber auch Rheinhessen hat sich über viele Jahre auf Silvaner spezialisiert.

Welche Speisen passen zu Silvaner?

Der Silvaner überrascht immer wieder. Gerade hat man ihn noch als leichten Aperitif-Wein genossen, passt er sich dem Essen etwas später perfekt an und lässt geschmackliche Verwandtschaft mit einem Riesling vermuten. Der Silvaner passt perfekt zur modernen Küche, ist sich Silvaner-Expertin Romana Echensperger sicher: mit weniger Fett, leichter und mit viel Gemüse, Kräutern und Gewürzen. Silvaner habe hier die Fähigkeit, diese Gerichte zu begleiten, sich anzupassen, ohne dabei unsichtbar zu werden. Echensperger: „Er ist für mich der ideale Essensbegleiter für diese neue Weltküche, die alle globalen Einflüsse berücksichtigt.“

Tipp: Kalte Vorspeisen mit Fisch lassen sich sehr gut mit mineralischen Vertretern kombinieren, samtige Rahmsuppen auch gerne mit einem extra trockenen, lange auf der Hefe gelagerten Sekt aus Silvaner-Reben. Kräftige Hauptgänge passen gut zu spontanvergorenen und im Holzfass ausgebauten oder auch zu maischevergorenen Raritäten. Edelsüße Auslesen machen sich gut zum Dessert, und zu gereiften, pikanten Käsesorten harmonieren Eisweine oder Trockenbeerenauslesen.

Woher stammt der Silvaner?

Was die Herkunft dieser Rebsorte betrifft, so tappte man lange im Dunkeln, erzählt Silvaner-Expertin Romana Echensperger. Fachleute grübelten: Stammt sie etwa aus Transsilvanien oder aus Silvan, einer kleinen Stadt in Mittelasien? Oder lässt der Name auf eine römische Herkunft schließen? Bereits im ersten Jahrhundert nach Christus soll sie Erwähnung in der altrömischen Historia naturalis von Gaius Plinius Secundus gefunden haben. Genetische Untersuchungen hätten inzwischen ergeben, dass der Silvaner – oder Sylvaner – eine Kreuzung aus Traminer und „Österreichisch Weiß“ ist. Damit scheint die Herkunft dieser Rebe aus der Alpenregion gesichert, so Echensperger. Von dort gelangten die ersten Silvaner-Pflanzen wahrscheinlich mit den Zisterzienser-Mönchen nach Franken. Das bekannteste Kloster der Region, Ebrach, pflegte Handelsbeziehungen bis nach Österreich. Damals ahnte noch niemand, dass sich dieser österreichische Import zum Botschafter des Frankenweins entwickeln sollte. Belegt ist, dass die ersten Reben in Castell im Jahr 1659 gepflanzt wurden, von wo aus die Sorte sich in der Region ausbreitete. Die Urkunde über die erste Pflanzung existiert noch im Castell.

Wo wächst der Silvaner?

Insgesamt wird in Deutschland auf knapp 5000 Hektar Silvaner angebaut, weltweit auf 8000. Nach Rheinhessen mit 2350 Hektar Silvaner-Rebfläche ist Franken mit 1435 Hektar das zweitgrößte Silvaner-Anbaugebiet in Deutschland. In der Pfalz wächst er nach Angaben des Deutschen Weininstituts auf 550 Hektar. Im Verhältnis zur Gesamtrebfläche hat Franken mit 23,6 Prozent den weltweit höchsten Silvaner-Anteil. Dabei scheint Silvaner die Besonderheiten der fränkischen Trias zu lieben, glaubt Romana Echensperger. Denn auf Muschelkalk-, Keuper- oder Sandsteinböden gedeihe diese fränkische Vorzeigerebsorte besonders gut.