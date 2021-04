Back-Festival : So feiert der Schwarzwald seine Kirschtorte

Todtnau Als „Black Forest Cake“ hat sie einer baumreichen Region Deutschlands zu weltweiter Bekanntheit verholfen: die Schwarzwälder Kirschtorte. In ihrer vermeintlichen Heimat widmet man ihr stolz ein Festival. Doch Gerüchten zufolge kommt die Kalorienbombe ganz woanders her.

Weiße Sahnecreme, rote Kirschen und dunkle Schokospäne: Die Schwarzwälder Kirschtorte könnte man wohl als das Schneewittchen der Tortenwelt bezeichnen. Und auch was die Bekanntheit angeht, dürfte die cremige Kalorienbombe der Märchengestalt in nichts nachstehen.

Zumindest in der Region ist man sich ganz sicher: Die Schwarzwälder Kirschtorte mit ihrem ordentlichen Schuss Kirschwasser kommt von hier - und ist den Menschen fast überall auf der Welt ein Begriff. Ihr zu Ehren gab es am Sonntag im Schwarzwaldort Todtnauberg nun wieder ein Festival , erstmals digital wegen der Corona-Pandemie.

Bochs Geheimnisse für den perfekten Geschmack? Da ist zum einen die richtige Menge Kirschwasser. Vier bis fünf Schnapsgläschen müssten es schon sein pro Torte - auf den Biskuit geträufelt, am besten nicht in die Sahne, sagt er. Viele seien da zu sparsam. „Es muss einfach harmonisch miteinander schmecken.“

Ob mit Normalo-Mixer oder Top-Gerät: Die etwa 100 Menschen, die sich nach Veranstalterangaben für das Kirschtorten-Festival angemeldet und die etwa 40 Euro Teilnahmegebühr bezahlt haben, konnten sich am Sonntag (25. April) selbst an dem Schwarzwald-Klassiker versuchen. Sie durften Boch per Livestream zusehen, wie er die Torte zubereitet, und mitmachen. Per Post haben sie vorab die meisten Zutaten zugeschickt bekommen. Eine Teilnehmerin ist die 18-jährige Laura Gutmann aus Todtnau-Aftersteg. „Ich hab mich an die Schwarzwälder noch nicht selber rangetraut“, sagt sie. „Mal schauen wie kompliziert das wirklich ist.“