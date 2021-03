Tricks der Profis : So gelingt das perfekte Schnitzel

Wien/Hamburg Nicht nur in Deutschland, weltweit zählt das Schnitzel zu den Lieblingsessen. Begleitet von Kartoffeln und Gurkensalat ist es eine bodenständige Mahlzeit, die verhältnismäßig einfach zuzubereiten ist.

Zu denen zählt auch das „Gassenhaur“ in Hamburg, das mit österreichischer Küche und mit dem Versprechen antritt, „das beste Schnitzel nördlich der Alpen“ aufzutischen. Wie gelingt aber das perfekte Schnitzel am heimischen Herd? Drei Profis geben Tipps:

Im Wiener Familienunternehmen Figlmüller verwenden die Köche nur Fleisch von der Schweinskarreerose. „Das ist ein hochwertiges Rückenteil, das sich während des Backens kaum aufwellt. So gelingen Schnitzel, die ein gutes Stück größer, dünner und knuspriger sind als die üblichen“, so Thomas Figlmüller.

Schnitzel natur sind ruckzuck zubereitet. In einer beschichteten Pfanne wird Butterschmalz erhitzt und das Fleisch wird auf beiden Seiten goldgelb kurz angebraten. Salzen, pfeffern - fertig. Paniert, also umhüllt von Mehl, Ei und Semmelbröseln, wird das Fleisch allerdings saftiger. Die Panade hat zum weltweiten Erfolg des Wiener Schnitzels beitragen. Warum?

„Warum? Weil's wunderbar schmeckt, wenn zartes und saftiges Fleisch umhüllt wird von rescher Panier“, heißt es schon in Figlmüllers Familienchronik. Wobei resch für scharf gebacken und knusprig steht. Dafür wird das Fleisch zunächst hauchdünn geklopft, bis es bereit ist für ein Bad in Mehl und Ei. Gekrönt werde es durch die Panade aus „herrschaftlichen“ Bröseln: „Sie stammen von einer Kaisersemmel, die speziell für uns gebacken wird“, so Thomas Figlmüller.

Renate Dengg, Gastgeberin in der Berliner Institution „Jolesch“, tischt Wiener Schnitzel an der Spree auf. Ihre Tipps für die perfekte Panade: „Dafür werden die Eier leicht mit der Gabel verquirlt, Mehl und Brösel bereit gestellt. Die Brösel holt man sich am besten vom Bäcker.“ Das Schnitzel werde zuerst auf beiden Seiten in Mehl gewendet und dann durch die Eier gezogen, so dass alles bedeckt ist. „Danach in die Brösel geben und leicht andrücken, dies auf beiden Seiten.“