Champignons aus dem Keller : So gelingt die eigene Pilzzucht

So gelingt die eigene Pilzzucht

Stuttgart Essbare Pilze wachsen nicht nur im Wald. Sie gedeihen auch im Haus, sogar im dunklen Keller - optimal für die eigene Aufzucht im Winter.

Er gelingt in allen Zimmern, sogar in den dunklen Räumen im Keller. Das geht etwa mit Fertigpaketen aus Substrat und Pilzbrut. „Sie funktionieren am einfachsten und sind sehr hygienisch“, urteilt Folko Kullmann, Gartenbau-Ingenieur aus Stuttgart.