So gelingt die Kultsuppe aus Vietnam

Alzenau Die Reisnudelsuppe Pho aus Vietnam ist eine der bekanntesten Suppen der Welt. Sie liegt im Trend, denn sie steht für leichte Ernährung. Pho selbst zu kochen, verlangt Zeit und Geduld, doch lohnt sich.

Eine Suppe zum Frühstück? In Vietnam ist das üblich. In dem südasiatischen Land wird dann Pho gelöffelt. Die Brühe mit Reisbandnudeln, Frühlingszwiebeln, Koriander, Basilikum, Minze und etwas Limette hat auch hierzulande viele Freunde, wenn auch nicht morgens.

Serviert wird sie als Pho Bo mit Rindfleisch, Pho Ga mit Huhn oder vegan mit Tofu. Ihre Pho essen viele Vietnamesen traditionell vormittags. „Sie wurde früher vorwiegend in Straßenküchen angeboten, die schon morgens um 6.00 Uhr öffneten.

Heute sind es vielfach kleine Restaurants, wo Pho den ganzen Tag angeboten wird. Der meiste Betrieb ist aber morgens“, erzählt Kochbuchautor Stefan Leistner aus Alzenau (Bayern). Mit seiner Frau Simi bereiste er Vietnam viele Male, auf der Suche nach authentischer Küche. Ihre Erfahrungen flossen in Kochbücher und die Webseite asia.streetfood.com ein.

„Reis ist die treue Ehefrau, auf die du dich verlassen kannst. Pho ist die kokette Geliebte, für die du dich davonstiehlst, um sie zu besuchen“, lautet ein vietnamesisches Sprichwort. Anfangs köchelte in den Töpfen Rinderbrühe, Ende der 1930er Jahre kamen auch Hühner in den Topf. Mit Vietnams Teilung 1954 in den kommunistischen Norden und den westlich orientierten Süden flohen viele Vietnamesen gen Süden - samt ihrer Rezepte.