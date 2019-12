Nostalgie schmeckt süß : So knackt nur der Schokoweihnachtsmann

Unterschneidheim Ist das Knisterpapier einmal ab, geht es dem süßen Rauschebart an den Kragen. Der ganze Kerl ist samt Stiefel im Nu verputzt. Warum schon ein kleiner Schokoweihnachtsmann zum großen Verführer wird.

Ein roter Mantel auf der dünnen Folie, beim Auspacken knistert es. In die Schokolade eingeritzt ein langer Bart, beim Reinbeißen knackt es. Der Schokoweihnachtsmann ist ein Klassiker der Weihnachtszeit. Doch was macht ihn überhaupt so unwiderstehlich?

Schokoladen-Sommelière Stefanie Bengelmann kennt sein süßes Geheimnis. „Viele bevorzugen den Schokoladenweihnachtsmann, weil die verwendete Schokolade dünner ist als in der klassischen Tafel“, weiß die Expertin. Es käme aber noch ein anderer Grund dazu: Der Nostalgie-Faktor. „Ein Schokoweihnachtsmann weckt bei vielen Kindheitserinnerungen. Man denkt beim Genießen an Traditionen und das besondere Flair der Weihnachtszeit. Das geht mir übrigens genauso“, schwärmt Bengelmann.

Deshalb stellt sie in ihrem eigenen Betrieb auch am liebsten Schoko-Figuren her. „Sogar lieber als klassische Tafeln, denn die Schokostatuen kann man noch viel raffinierter verfeinern“, sagt die Schokoladenkünstlerin. Man könne etwa persönliche Botschaften und grafische Details in die erkaltete Kakaomasse ritzen oder die Figürchen mit Marzipanapplikationen verschönern. „Es ist immer was fürs Auge dabei - da denke ich mir immer „Ach, wie schön!““.