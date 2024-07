Food-Trend „Swicy“ So kombiniert man Süße und Schärfe

Übrigens: Dieses Prinzip hat etwa in vielen Küchen Asiens eine lange Tradition. Zum Beispiel in Korea: Die dort beliebte Chilipaste mit dem Namen Gochujang bringt eine leichte Süße in Eintöpfe und Co. Und in der chinesischen Küche ist das Fünf-Gewürze-Pulver ein Klassiker. Darin wird scharfer Szechuan-Pfeffer mit süßen Noten aus Gewürznelken, Zimt, Sternanis und Fenchelsamen kombiniert.