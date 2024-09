Apfelmus oder Kräuterquark? So werden selbstgemachte Kartoffelpuffer richtig gut

1. Eine große Schüssel mit einem sauberen Küchentuch auslegen. Die Kartoffeln waschen, trocken tupfen, schälen und fein in die Schüssel hineinreiben. 2. Das Küchentuch nun zusammendrücken, um die Feuchtigkeit aus den geriebenen Kartoffeln hinauszupressen. 3. Die geriebenen Kartoffeln in einer Schüssel mit dem Ei und der Kartoffelstärke vermischen. Eine Zwiebel fein würfeln und dazugeben. Dann alles kräftig würzen mit Salz, Pfeffer und geriebener Muskatnuss. 4. Öl in einer Pfanne auf mittlerer Hitze erwärmen. Die Masse mit einem Esslöffel portionsweise in die Pfanne geben und goldbraun ausbraten. Wer eine kalorienärmere Zubereitung möchte, kann die Puffer mit etwas Öl bepinseln und im Ofen garen.